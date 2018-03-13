محمد صلاح أمام فرصة ثمينة لكتابة التاريخ

يواصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي تألقه خلال الموسم الحالي مع الريدز، لاسيما في مسابقة البريميرليغ، حيث ينافس على لقبي الهداف، وأفضل لاعب.

ويمتلك صلاح 24 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي مع هاري كين هداف توتنهام هوتسبير، بينما يأتي خلفهما الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي بـ21 هدفا.

وقد تعرض كين وأغويرو مؤخرا للإصابة، حيث سيعود الأخير بعد أسبوعين، وبالتالي سيغيب عن مباراة اليوم الاثنين أمام ستوك سيتي، والأسبوع القادم أمام برايتون في البريميرليغ.

أما كين الذي تعرض للإصابة أمس الأحد خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على بورنموث 4-1، فما زالت مدة غيابه مجهولة، لكن التقارير الأولية تشير لابتعاده عن الملاعب، لفترة لا تقل عن شهرين، ما يعني أن رصيده من الأهداف سيتوقف مؤقتا عند 24 هدفا.

وبالتأكيد سيسعى محمد صلاح لاستغلال غياب منافسيه للابتعاد بصدارة الهدافين.

وبذلك، يمتلك صلاح، فرصة ذهبية قد لا تتكرر لدخول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من أوسع أبوابه، حيث ينافس أيضا على لقب أفضل لاعب في الموسم، مع البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وهاري كين.

وقد توج صلاح بجائزة لاعب الشهر بالدوري هذا الموسم، مرتين في نوفمبر وفبراير الماضيين.

وفي حال جمع صلاح بين جائزتي أفضل لاعب، وأفضل هداف، في نهاية الموسم، سيصبح أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز.

وحقق الجزائري رياض محرز، نجم ليستر سيتي، جائزة أفضل لاعب، في موسم 2015/2016، لكن لم يسبق لأي لاعب عربي، التتويج بجائزة هداف البريميرليغ وبالتالي أن يجمع بين الجائزتين معا.