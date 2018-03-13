مداهمات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر الثلاثاء، تسعة مواطنين من بعض محافظات الضفة المحتلة.

في مدينة الخليل اعتقل جيش الاحتلال كل من حافظ هشام الشريف، مسلم القواسمة، عبيدة عيسى عصافرة، ليث رسمي عصافرة فيما اعُتقل الشاب ابراهيم عساف من مدينة القدس.

كما اعتقلت في نابلس كل من منتصر عرايشي، عادل القرعاوي، أحمد العربي، الشيخ ضرار حمادنة.

وقالت مصادر محلية أن شابا اصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت في منطقة المسلخ شرق نابلس اثناء حملات الاعتقال، فيما اندلعت مواجهات عنيفة خلال اغلاق الاحتلال لمنزل الأسير يوسف أبو زينة بالأسمنت في بلدة قباطية جنوب جنين.