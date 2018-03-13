قال عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الاسلامية- بيت المقدس (ميثاق)، المستشار خليل قراجة الرفاعي، إن الجامعة العربية أكدت من خلال احتفالية يوم التراث العربي، اعتماد مدينة القدس عاصمة للتراث العربي.

وأضاف المستشار الرفاعي في تصريحات صحفية، عقب اختتام الاحتفالية التي عقدت في مقر الجامعة اليوم الاثنين، وذلك بحضور وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، والأمين العام المساعد لشؤون الاجتماعية السفير بدر الدين العلالي، بالإضافة الى عدد من ممثلي الدول العربية، إنه تم إقرار يوم التراث العربي القادم يوما للتراث المقدسي.