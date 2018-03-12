القناة الثانية: الكنيست يواجه التفكك غداً الثلاثاء

ذكر التلفزيون "الإسرائيلي" القناة الثانية بأنه وفي أعقاب اتهام رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو للمعارضة "الإسرائيلية" بأنها جبانة لعدم تقديمها طلبا للكنسيت لحل الحكومة "الإسرائيلية" برئاسته ستكون الليلة ليلة حاسمة لدي حكومة نتنياهو.

وقالت القناة الثانية إن نتنياهو سيواصل لقاءاته الليلة مع رؤساء الأحزاب وخاصة مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان في محاولة من نتنياهو لحل ملف تجنيد اليهود المتدينين للجيش الامر الذي يصر ليبرمان على تنفيذه.

وأضافت، أن اللجنة الوزارية لتشريع القوانين ستلتئم غداً الثلاثاء الساعة الثانية ظهرا لبحث الالتماس الذي تقدم به حزبي يش عاتيد برئاسة يائير لابيد وحزب ميرتس برئاسة زهافا غلئون بما يتعلق بقانون التجنيد وفي الساعة الرابعة والنصف سيعرض قانون إعفاء اليهود المتدين على الكنيست للتصويت ومن ثم سيطرح للتصويت مشروع قرار حزبي يش عاتيد وميرتس لحل الكنيست.

ووفقا لاستطلاع جديد فان قررت الكنيست حل نفسها فحزب يسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان سيحصل على 4 مقاعد فقط في حين أن حزب اورلي افكسوس الذي انشق عن "إسرائيل بيتنا" سيحصل على خمسة مقاعد.

أما حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو سيحصل على 30 مقعدا وحزب يش عاتيد برئاسة لابيد سيحصل علي 21 مقعدا في حين أن حزب المعسكر الصهوني برئاسة افي غباي سيحصل علي 13 مقعدا وحزب البيت اليهودي برئاسة نفتالي بينت سيحصل على 11 مقعدا.