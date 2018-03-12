إصابة 8 شبان خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

أصيب عدد من الشباب الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، إن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، ووصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.

وأوضحت الوزارة أن "الإصابات وقعت خلال مسيرة طلابية، احتجاجا على اختطاف قوات المستعربين "الإسرائيلية"، للطالب عمر كسواني الأسبوع الماضي، من داخل حرم جامعة بير زيت"، مشيرة إلى أنه "من بين المصابين، إصابة خطيرة في الرأس".

وفي السياق ذاته، أكد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقم الإسعاف التابعة لها، تعاملت مع العديد من الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات الاختناق، نتيجة إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والاعتداء على الطلاب المحتجين بالضرب.