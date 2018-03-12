دراسة: هذا السن الأصعب في حياة الانسان

وفقاً دراسة أجرتها شركة متخصصة مالياً، فإن سن الـ31 يُعد الأصعب مادياً في عمر الانسان، لما فيه من قرارات حياتية هامة.

وقالت صحيفة "إندبندنت"، أن شركة "كلير سكور" المختصة بإدارة الحسابات البنكية والموازنة المادية أكدت، أن عمر 31 عاما هو الأصعب "ماديا" على البالغين، بسبب ما قد يشهده من قرارات عدة مهمة قد تستنزف مدخراتهم.

وأجرت الشركة استفتاء شمل 3 آلاف شخص في بريطانيا، للكشف عن القرارات الأعلى تكلفة في سن الـ31 عاما.

ورشح 27 بالمئة من الأشخاص "الزواج" باعتباره القرار الأكثر كلفة في تلك السن، وهي النسبة الأعلى بين القرارات الأخرى.

وبعد الزواج يأتى قرار شراء البيت، الذي رشحه 25 بالمئة باعتباره الأكثر تكلفة في عمر 31.

ومن التطورات الأخرى المكلفة في مطلع الثلاثينيات، ولادة أول طفل والسفر برحلة "شهر العسل"، وفقا للمشاركين في الاستفتاء.

وتقول الصحيفة، أن على الشباب بهذا العمر أن يكونوا قد وفروا مبلغ 60 ألف دولار، بمقاييس الحياة الغربية، للتمكن من تحمل تلك الأعباء المادية المهمة.

وأظهر الاستفتاء أن 33 بالمئة ممن تبلغ أعمارهم بين 25 و34 عاما، ما زالوا يعتمدون على مساعدات مالية من ذويهم.