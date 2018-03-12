وعودات مصرية لكشف مصير المختطفين الأربعة

كشفت عائلة المختطف في سيناء ياسر زنون تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية بأهالي المختطفين الأربعة.

وقال علاء زنون شقيق المختطف في سيناء ياسر زنون إن اللقاء الذي عقد مساء اليوم الاثنين بين إسماعيل هنية وأهالي المختطفين ناقش مصير المختطفين لاسيما بعد تحسن العلاقات المصرية الفلسطينية.

وأكد زنون أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أكد بأن حركته تلقت وعودات مصرية رسمية لكشف مصير المختطفين الأربعة.

ورغم الزيارات المتكررة لحركة (حماس) والتحسن الملحوظ في العلاقات، إلا أن مصر لم تنفي ولم تؤكد اختطاف الشبان الفلسطينيين الأربعة في سيناء، وفق زنون.

وأكد أن أهالي المختطفين تلقوا وعودات رسمية من حركة (حماس) بإنهاء معاناتهم المختطفين وإغلاق الملف، موضحًا إلى أن حركة (حماس) تضع ملف المختطفين الأربعة على رأس أولياتها في كل زيارة إلى مصر.

وكان هنية قد التقي في مكتبه بمدينة غزة مساء اليوم أهالي المختطفين الأربعة في سيناء.

ويحتج أهالي المختطفين الأربعة بشكل شبه دائم للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، وسط دعوات حقوقية للإفراج عنهم.

واختطف مسلحون مجهولون، في 19 أغسطس 2015، الشبان الفلسطينيين (ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة بعد مهاجمة حافلة كانت تقلهم في منطقة رفح المصرية، مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.

ولم يتم الكشف رسميًا عن مصير الشبان الأربعة كما لم تعقب السلطات المصرية بشكل رسمي على تفاصيل الحادثة حتى اليوم.