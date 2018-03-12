أهم فوائد الحلبة الصحية

يفيد ﻣﻐﻠي ﺑذور اﻟﺣﻠﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﯾن واﻟﺗﻣر واﻟﺳﻛر في ﻋﻼج أﻣراض اﻟﺻدر اﻟﻣزﻣﻧﺔ واﻟﺳﻌﺎل واﻟرﺑو وﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس.

الحلبة هي البذور المهمة وذات فوائد عديدة، وهي من قالوا عنها بأنّ وزنها ذهب، لأنها غنيّة بالفيتامينات إذ تحتوي الحلبة على نسبة كبيرة ﻣن اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت واﻟزﯾوت.

واﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑذور وزﯾت اﻟﺑذور واﻟﺑذور اﻟﻣﺳﺗﻧﺑﺗﺔ.

وﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺗﺒـﯿـﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﻠﺒﺔ أﻧها ﻏﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﯿﺔ واﻟﻔﺴﻔﻮر واﻟﻤﻮاد اﻟﻨﺸﻮﻳﺔ وھﻲ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ زﻳﺖ ﻛﺒﺪ اﻟﺤﻮت، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻮي أﻳﻀﺎ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻜﻮﻟﯿﻦ واﻟﺘﺮﻳﻜﻮ ﻧﯿﻠﯿﻦ وھﻤﺎ ﻳﻘﺎرﺑﺎن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒهما ﺣﻤﺾ اﻟﻨﯿﻜﻮﺗﯿﻨﯿﻚ وھﻮ أﺣﺪ ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻨﺎت (ب)، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﺑﺬورھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﺻﻤﻐﯿﺔ وزﻳﻮت ﺛﺎﺑﺘﺔ وزﻳﺖ طﯿﺎر ﻳﺸﺒﻪ زﻳﺖ اﻟﯿﺎﻧﺴﻮن.

فوائد الحلبة الصحية: