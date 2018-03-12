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أهم فوائد الحلبة الصحية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:30 - 12 مارس 2018
حلبة حلبة
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يفيد ﻣﻐﻠي ﺑذور اﻟﺣﻠﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﯾن واﻟﺗﻣر واﻟﺳﻛر في ﻋﻼج أﻣراض اﻟﺻدر اﻟﻣزﻣﻧﺔ واﻟﺳﻌﺎل واﻟرﺑو وﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس.

الحلبة هي البذور المهمة وذات فوائد عديدة، وهي من قالوا عنها بأنّ وزنها ذهب، لأنها غنيّة بالفيتامينات إذ تحتوي الحلبة على نسبة كبيرة ﻣن اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت واﻟزﯾوت.

واﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﻧﺎ اﻟﺑذور وزﯾت اﻟﺑذور واﻟﺑذور اﻟﻣﺳﺗﻧﺑﺗﺔ.

وﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺤ ﺗﺒـﯿـ ﺗﺤﻠﯿ اﻟﺤﻠﺒﺔ أﻧها ﻏﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤاد اﻟﺒوﺗﯿﻨﯿﺔ واﻟﻔﺴﻔر واﻟﻤاد اﻟﻨﺸﻳﺔ وھﻲ ﺗﻤﺎﺛ ﻓﻲ ذﻟ زﻳ ﻛﺒ اﻟﺤت، ﻛﻤﺎ ﺗﺤي أﻳﻀﺎ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻜﻟﯿ واﻟﺘﻳﻜ ﻧﯿﻠﯿ وھﻤﺎ ﻳﻘﺎرﺑﺎن ﻓﻲ ﺗﻛﯿﺒهما ﺣﻤ اﻟﻨﯿﻜﺗﯿﻨﯿ وھﻮ أﺣ ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻨﺎت (ب)، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘي ﺑورھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﺻﻤﻐﯿﺔ وزﻳت ﺛﺎﺑﺘﺔ وزﻳ طﯿﺎر ﻳﺸﺒﻪ زﻳ اﻟﯿﺎﻧﺴن.

فوائد الحلبة الصحية:

  1. ﯾﻔﯾد ﻣﻐﻠﻰ ﺑذور اﻟﺣﻠﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﯾن واﻟﺗﻣر واﻟﺳﻛر ﻓﻰ ﻋﻼج أﻣراض اﻟﺻدر اﻟﻣزﻣﻧﺔ واﻟﺳﻌﺎل واﻟرﺑو وﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس.
  2. ﯾﻌطﻰ ﻣﻐﻠﻰ ﺑذور اﻟﺣﻠﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗﯾﺎت في ﺳن اﻟﺑﻠوغ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟطﻣث.
  3. 3ﺗرﻓﻊ اﻟﺣﻠﺑﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻓﻘر اﻟدم وﺿﻌف اﻟﺑﻧﯾﺔ وﻓﻘدان اﻟﺷﯾﺔ
  4. الحلبة مفيدة في تليين اﻷﻣﻌﺎء كما تستعمل كعلاج لإلتهابات اﻟرﺋﺔ واﻹﻣﺳﺎك واﻟﺑواﺳﯾر واﻟﻧزﻻت اﻟﻣﻌوﯾﺔ.
  5. الحلبة تفيد في علاج الجروح اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌرض ﻟﺎ ﻣرﺿﻰ اﻟﺑول اﻟﺳﻛري.
  6. تستعمل الحلبة كغرغرة في علاج التهاب اللوزتين.
  7. مغلى الحلبة دواء مفيد في ﻏﺳﯾل اﻟﺟﻠد اﻟﻣﺗﺷﻘق ﻓﯾﺻﯾر ﻧﺎﻋﻣﺎً وطرﯾﺎً.
  8. الحلبة تفيد في علاج مختلف الأمراض التي تصيب الشعر وفروة الرأس.
  9. الحلبة تقوي الذاكرة والأعصاب .
  10. الحلبة تقي الأسنان من التسوس.

 

 

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