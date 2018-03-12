جيش الاحتلال يستخدم طائرات خاصة لتفريق المنتفضين الغزيين

كشفت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية بأن قوات الاحتلال استخدمت، يوم الجمعة الماضية، طائرات خاصة من نوع drone لتفريق المنتفضين الفلسطينيين شرق قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن الطائرات القت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب السياج الفاصل، شرقي حي الشجاعية، وكان استخدام الطائرة بمثابة تجربة أولى لضباط الجيش الذين كانوا سعداء للنتائج، وفقاً للصحيفة.

وقال ضابط في جيش الاحتلال:"إن الطائرات ارهبت المتظاهرين الغزيين، وكان عمل الطائرة المسيرة عن بعد آمن جداً".

ومن المقرر أن تصادق الجهات المختصة على تشريع استخدام الطائرة لمواجهة المنتفضين في الضفة المحتلة، وفقاً لضباط الاحتلال.

وتشهد فلسطين احتجاجات كبيرة متصاعدة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6/ديسمبر القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ونقله السفارة الامريكية إلى القدس المحتلة.