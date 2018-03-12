الكيالي: صرف رواتب موظفي غزة الخميس المقبل

أعلن وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي صرف دفعة موظفي غزة عن شهر يناير، يوم الخميس القادم 15/مارس، عبر بنكي الإنتاج والوطني وفروع البريد.

وأوضح الكيالي في تصريح لوكالة الرأي الحكومية أن الدفعة المالية ستكون بواقع 40% بحد أدنى 1200 شيقل.