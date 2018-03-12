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الكيالي: صرف رواتب موظفي غزة الخميس المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:27 - 12 مارس 2018
رواتب غزة رواتب غزة
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أعلن وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي صرف دفعة موظفي غزة عن شهر يناير، يوم الخميس القادم 15/مارس، عبر بنكي الإنتاج والوطني وفروع البريد.

وأوضح الكيالي في تصريح لوكالة الرأي الحكومية أن الدفعة المالية ستكون بواقع 40% بحد أدنى 1200 شيقل.

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