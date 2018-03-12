صراع إنجليزي "طاحن" على ضم كافاني

تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة صراعا إنجليزيا "طاحنا" بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ضم الأوروغواياني أدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية, أن "الميركاتو" الصيفي سيشهد تنافسا بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ضم كافاني, الذي لا يشعر بالراحة في النادي الفرنسي, واقترب من الرحيل عن صفوفه.

وأكدت "لو باريزيان", أن سان جيرمان قد يوافق على بيع اللاعب في الصيف لأي ناد مقابل حصوله على 53 مليون إسترليني.

ويريد كافاني الرحيل عن النادي الباريسي خلال الفترة المقبلة، وأظهر للمحيطين به أنه لا يشعر بالراحة في الفريق, الذي قرر أن يبني مشروعه حول البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم للفريق الفرنسي الصيف الماضي, قادما من برشلونة في صفقة خيالية بلغت قيمتها 222 مليون يورو وجعلته اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة.

يشار إلى أن كافاني لعب 38 مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم بكل البطولات، وأحرز 33 هدفا وصنع 8 أهداف.