التجمع الإعلامي يختتم دورة متخصصة في "مهارات التحرير الصحفي"

اختتم التجمع الإعلامي الفلسطيني بالتعاون مع دائرة العمل النسائي في حركة الجهاد الإسلامي دورة تدريبية متخصصة بعنوان (مهارات متقدمة في التحرير الصحفي)، استهدفت عدداً من الصحفيات العاملات في المواقع الإلكترونية.

واستهدفت الدورة تعريف سبعَة عشر صحيفة على المهارات المتقدمة في التحرير الإلكتروني، وفنون التغطية الصحفية الخبرية، وكيفية توظيف الوسائط المتعددة لدعم الخبر الصحفي.

وعَمِدَ المدربون الأكْفَاء العاملين في مجال الكتابة للمواقع الإلكترونية إلى تطبيقات عملية في شرحهم للخبر وأبرز الأخطاء التي يقع فيها المحرر الصحفي، ووُزعت على المشاركات "مادة تدريبية" عن فنون الخبر الصحفي، وأبرز الأخطاء الأسلوبية واللغوية التي يقع فيها الإعلاميين في تناول الأخبار.

بدوره، أوضح مسؤول لجنة غزة في التجمع الاعلامي وسام المقوسي أن الدورة تأتي في سياق التعاون المشترك بين التجمع الإعلامي، والأطر واللجان الإعلامية من أجل تطوير ورفع قدرات ومستوى الأداء المهني للعاملين في الحقل الإعلامي في وسائل الإعلام المختلفة.

وبين المقوسي أنَّ التجمع الإعلامي بصدد تنفيذ خطة منهجية أعدتها (وحدة التدريب والتطوير) لرفع مستوى العاملين وطلبة كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، مشيراً إلى أن الخطة التدريبية الشاملة تقوم على عقد دورات وورش عمل وأيام تدريبية متخصصة وأكثر عمقاً، وتعتمد على الشق التطبيقي العملي.

من جانبه، أثنى مسؤول وحدة التدريب في التجمع الإعلامي – لجنة غزة محمد السيقلي على أداء الصحفيات المشاركات وتفاعلهم اللافت، مؤكدًاً حرص التجمع على إمداد العاملين الجُدد في غرف الأخبار بالخبرات التي تخدمهم في بناء حياتهم العملية، وتكوين شخصيتهم الإعلامية المستقلة.

في السياق، أكدت مسؤولة اللجنة الإعلامية في دائرة العمل النسائي أمنة حميد أن الهدف من التدريب تطوير مهارات وقدرات العاملين في الدائرة، والرفع من مستوى كفاءتهن، مثمنه دور التجمع الإعلامي في تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الدورة والتي لقيت استحسان واسع من المشاركات فيها.





















