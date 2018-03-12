هنية يستقبل عائلات الشبان الأربعة المختطفين في مصر

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، عائلات الشبان الأربعة المختطفين في سيناء المصرية.

واختطف مسلحون مجهولون، الشبان الأربعة وهم (ياسر وزنون، حسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة) في 19 أغسطس عام 2015 بعد عبورهم معبر رفح البري، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا بعضهم من أجل العلاج وبعضهم للدراسة.

ويذكر أن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال إن "قيادة القسام تؤكد أن ملف هؤلاء المجاهدين الأربعة حاضر في كل وقت، وهي تبذل جهدها في أكثر من اتجاه لإعادة أبنائنا المختطفين".







