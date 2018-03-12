ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.011%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 810 آلاف دولار أمريكي.

وأغلق مؤشر القدس على 583.12 نقطة، مرتفعا 0.65 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.91%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، مع انخفاض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.65%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.07%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.18%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 295 ألف سهم، في 174صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 18 شركة، ارتفع منها سهم 5 شركات، وانخفض منها سهم 5 شركات، واستقر سهم 8 شركات.

والشركات الرابحة كانت: المشرق للتأمين، والمؤسسة العربية للفنادق، والمجموعة الأهلية للتأمين، ومطاحن القمح الذهبي، والاتصالات الفلسطينية.

والشركات الخاسرة هي: التكافل الفلسطينية للتأمين، والاتحاد للإعمار والاستثمار، والبنك الوطني، والعالمية المتحدة للتأمين، وبنك فلسطين.

والشركات المستقرة هي: العربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، وبير زيت للأدوية، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات"نابكو"، والتأمين الوطنية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والفلسطينية للكهرباء، وبنك القدس، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.