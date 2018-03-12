رئيس الوزراء يتوجه إلى غزة غدا لبحث ملفات مهمة

أفاد مصادر صحفية بأن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله سيتوجه لقطاع غزة غدا الثلاثاء.

ويرافق رئيس الوزراء في زيارته للقطاع اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية.

وتأتي الزيارة تأتي في وقت هام، حيث سيتم بحث عدة ملفات هامة تتعلق بتمكين الحكومة في قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء بحسب بيان الحكومة- عقب جلستها الأسبوعية شدد على أن تمكين الحكومة ليس اشتراطاً، بل استحقاقاً وطنياً ومتطلباً هاماً لإنجاز المصالحة وضمان استدامتها، وبما يشمل السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، والتمكين المالي من خلال الجباية والسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني، لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع،.

وأضاف أن الوضع الكارثي في غزة يزداد قتامة وتفاقماً خاصة مع استمرار إسرائيل في فرض حصارها الجائر عليها، وتقليص الإدارة الأمريكية لدعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو ما يحتم رص الصفوف وتكريس الوحدة الوطنية لإعطاء قضيتنا الزخم والتأثير اللازمين لحماية أرضنا ومقدساتها وتحقيق أهداف شعبنا العادلة في الحرية والاستقلال والسيادة.