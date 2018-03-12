محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدم باسم أسيرين قاصرين

قال محامي نادي الأسير مفيد الحاج، "إن المحكمة العليا للاحتلال رفضت الاستئناف المقدم باسم الأسيرين القاصرين المقدسيين منذر أبو ميّالة (16 عاماً)، ومحمد طه (17 عاماً) لتخفيض مدة الحكم الصادرة بحقهما، وأبقت على قرار المحكمة المركزية القاضي بالسّجن الفعلي عليهما لمدة (11) عاما".

وأضاف المحامي الحاج في بيان صادر عنه، اليوم الاثنين، إن محكمة الاحتلال عللت قرارها بأن عقوبة السّجن الفعلي الهدف منها هو "الردع" كما أنها ترى في القرار الصادر عن المركزية قرارا مناسبا وذلك وفقاً لحيثيات الملف.

وقال المحامي الحاج: "إن قرار المحكمة كان متوقعاً في سياق قراءات القرارات التي تُصدرها محاكم الاحتلال وتوجهاتها المستندة على التوجهات السياسية للاحتلال، لا سيما فيما يتعلق بالمقدسيين والأطفال، فهناك العشرات من الأطفال المقدسيين يواجهون أحكاماً عالية خاصة بعد سلسلة التعديلات القانونية التي أقرها الاحتلال خلال العامين الماضيين".

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت القاصرين أبو ميّالة وطه في يناير عام 2016، وحكمت عليهما بالسّجن الفعلي لمدة (11 عاما)، وفرضت غرامة مالية على كل واحد منهما بقيمة (50) ألف شيقل، بعد أن أدانتهما بمحاولة تنفيذ عملية طعن.