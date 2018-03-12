الاحتلال يصدر 25 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (25) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الاثنين، أن من بين الأوامر الصادرة (11) أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:

1. محمد عماد الشحاتيت، الخليل، 4 شهور تمديد

2. محمد سامي غنيم، جنين، 4 شهور تمديد

3. نضال ثلجي يعقوب، رام الله، 4 شهور أمر جديد

4. ربيع حسن زيد، رام الله، 4 شهور تمديد

5. أحمد محمد سليمان، رام الله، 4 شهور تمديد

6. عادل بركات غيث، الخليل، 4 شهور تمديد

7. محمد هاشم خضر، قلقيلية، 3 شهور تمديد

8. بسام عبد الرحمن أبو عكر، بيت لحم، 4 شهور تمديد

9. أحمد جهاد يوسف، أريحا، 4 شهور أمر جديد

10. مراد علي عساكرة، بيت لحم، 6 شهور تمديد

11. عثمان خليل رشايدة، بيت لحم، 4 شهور تمديد

12. شاكر حسن عمارة، أريحا، 4 شهور تمديد

13. إبراهيم محمد رشايدة، بيت لحم، 4 شهور تمديد

14. سعيد محمود نخلة، رام الله، 4 شهور تمديد

15. زكريا أحمد جبريل، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

16. عبد القادر أكرم أبو عصبة، الخليل، 6 شهور أمر جديد

17. معين محمد زهور، الخليل، 3 شهور أمر جديد

18. فارس محمود دويكات، نابلس، 4 شهور أمر جديد

19. محمد أحمد مشعل، رام الله، 3 شهور تمديد

20. محي الدين رجوب، الخليل، 6 شهور تمديد

21. محمد أحمد صباح، رام الله، 4 شهور أمر جديد

22. عيسى سامي جبريل، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

23. عبد الله زهير خليل، قلقيلية، 4 شهور أمر جديد

24. علي يوسف جبريل، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

25. جهاد نضال عليان، رام الله، 3 شهور أمر جديد