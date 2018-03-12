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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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التوافق: العمل بالتوقيت الصيفي يبدأ السبت 24 آذار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:23 - 12 مارس 2018
توقيت صيفي توقيت صيفي
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قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين، العمل بالتوقيت الصيفي ابتداءً من يوم السبت الموافق 24 آذار مارس الحالي.

ووفقاً للقرار فتقدم عقارب الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الجمعة/ السبت .

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