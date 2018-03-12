التوافق: العمل بالتوقيت الصيفي يبدأ السبت 24 آذار

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين، العمل بالتوقيت الصيفي ابتداءً من يوم السبت الموافق 24 آذار مارس الحالي.
ووفقاً للقرار فتقدم عقارب الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الجمعة/ السبت .
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