الحمد الله رئيساً للوفد الفلسطيني في مؤتمر الاونروا بروما

يترأس رئيس الوزراء رامي الحمد لله الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر الوزاري في روما يوم الخميس المقبل، لمناقشة الاوضاع المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

وقال مندوب فلسطين في الامم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين، إن رفع مستوى التمثيل في المؤتمر يعبر عن الاهتمام الاستثنائي من قبل القيادة بإنجاح مساعي المؤتمر لتوفير المصادر المالية وسد العجز الذي احدثته تقليص الولايات المتحدة لمساهمتها المالية في الميزانية السنوية للوكالة لتتمكن من تقديم خدماتها.