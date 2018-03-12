ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

الحمد الله رئيساً للوفد الفلسطيني في مؤتمر الاونروا بروما

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:36 - 12 مارس 2018
الحمد الله الحمد الله
مشاركة

يترأس رئيس الوزراء رامي الحمد لله الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر الوزاري في روما يوم الخميس المقبل، لمناقشة الاوضاع المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

وقال مندوب فلسطين في الامم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين، إن رفع مستوى التمثيل في المؤتمر يعبر عن الاهتمام الاستثنائي من قبل القيادة بإنجاح مساعي المؤتمر لتوفير المصادر المالية وسد العجز الذي احدثته تقليص الولايات المتحدة لمساهمتها المالية في الميزانية السنوية للوكالة لتتمكن من تقديم خدماتها.

متعلقات