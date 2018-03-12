الأسرى الإداريون سيشرعون بإضراب عن الطعام الشهر المقبل

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع عن توجه للأسرى الاداريين في سجون الاحتلال للشروع بخطوات نضالية؛ على رأسها الاضراب عن الطعام بشكل تدريجي وعلى مراحل في شهر نيسان المقبل إذا لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم.

وقال قراقع في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الاثنين، إن الأسرى الإداريين سيستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال في خطوة لا يمكن التراجع عنها إلا بتحقيق مطالبهم.

وأكد قراقع أهمية برنامج الفعاليات الذي سيتفاعل في الأيام المقبلة لمساندة الأسرى في خطواتهم النضالية، ومن ضمنه مؤتمر خاص بالأسرى الإداريين في الفترة المقبلة بحضور ومشاركة واسعة من المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على قضيتهم والمحاكم الإسرائيلية غير العادلة.

من جهة ثانية، اعتبر قراقع أن سياسة سلطات الاحتلال باعتقال الأطفال وسن القوانين والتشريعات العنصرية ضدهم هي الأخطر، سيما وأن الأحكام والغرامات المالية المفروضة عليهم كبيرة وغير مسبوقة، في إشارة إلى أن محاكم الاحتلال تحولت لمحاكم جباية.