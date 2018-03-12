قتلى جراء تحطم مروحية بنهر في نيويورك

قُتل شخصان على الاقل في تحطم مروحية سياحية ليلة أمس (الاحد)، في نهر الشرق في نيويورك، وفق ما أفاد ناطق باسم عمدة المدينة.

واكدت الشرطة ان المروحية سقطت في النهر، واعلنت عن عقد مؤتمر صحافي بعد الساعة 01:00 بتوقيت غرينيتش، من دون ان تؤكد اي حصيلة لعدد القتلى.

من جهتها، نقلت قناة «نيويورك 1» عن مصادر قريبة من الشرطة، ان هناك خمسة قتلى من بين ستة اشخاص كانوا على متن المروحية. واضافت القناة ان «الطيار قد يكون الناجي الوحيد».

ووقع الحادث بعد الساعة السابعة مساء. ولم يُعرف على الفور سببه، لكنّ وسائل اعلام تحدثت عن نداء استغاثة اطلقه الطيار قبل حصول المأساة، مشيرة إلى مشكلة في المحرك.

وتعود ملكية المروحية إلى شركة «ليبرتي» التي تنظم رحلات جوية للسياح الراغبين في التحليق فوق المدينة الاميركية.



