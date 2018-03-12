بالأسماء: بحرية الاحتلال تعتقل 10 صيادين من بحر رفح بعد مطاردتهم

اعتقلت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، 10 صيادين من بحر رفح جنوب قطاع غزة، بعد ملاحقتهم ومطاردتهم.

وأوضح زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، في تصريحٍ خاص لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن بحرية الاحتلال طاردت لنشاً للصيادين يضم حسكتين، حيث تم سحبها لمنطقة مجهولة في ميناء اسدود.

وأضاف بكر، أن بحرية الاحتلال، اعتقلت 10 صيادين من هذا اللنش، بعد مطاردتهم وملاحقتهم وإطلاق النار.

ووفقاً لبكر، فصاحب اللنش هو عامر مطاوع مقداد، فيما أن المعتقلين هم: محمد نعمان مقداد، محمد إبراهيم مقداد، أمين سعدي جمعة، عادل إبراهيم مقداد، أحمد محمد طباشة، محمد عادل مقداد، ابراهيم عادل مقداد، أحمد البردويل، محمد فرحات عاشور، علاء إبراهيم مقداد.