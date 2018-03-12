حملة اعتقالات تطال أكثرمن 24 فلسطينياً ومصادرة أموال

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم خلالها اعتقال أكثر من 24 فلسطينياً.

وقال الجيش: "إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة. كما تم مصادرة عشرات آلاف الشواقل بزعم أن مصدر هذه الأموال من حركة حماس.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن قواته وبالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" اعتقلت 16 فلسطينيا بالضفة بزعم أنهم مطلوبين لأذرع الأمن، حيث يشتبه في ضلوعهم في أنشطة مقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وخلال عمليات الاقتحام للمنازل، استولى جنود الاحتلال على عشرات الآلاف من الشواقل بزعم أن هذه الأموال تستخدم "للإرهاب"، وسوغ الاحتلال سلب الأموال كجزء من نشاط قواته ضد الأموال التي توظف في مقاومة الاحتلال.

بالإضافة إلى ذلك، أثناء نشاط قوة من الجيش من اللواء الإقليمي" منشة" وبالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، تم العثور على أسلحة وقطع أسلحة في قرية علار قضاء طولكرم.

وعرف من بين المعتقلين:

1.علي محمود حنون- قلقيلية

2. وسام عز الدين سلمي- قلقيلية

3. قاسم صوي- قلقيلية

4. لؤي فريج- قلقيلية

5. حمزة ولويل- قلقيلية

6. محمد إبراهيم عويصي- قلقيلية

7. ساهر فراج- قلقيلية

8. محمد هشام هديب- مخيم عين السلطان أريحا

9. محمود رمزي سدر- أريحا

10. ليث محمد البو- حلحول شمال الخليل

11. أنور محمد البو- حلحول شمال الخليل

12. محمد يونس البو- حلحول شمال الخليل

13. أمين فتحي حمدان- عناتا شرق القدس

14. هشام فقها- عنبتا قرب طولكرم

15. صالح أبو صالح- قلقيلية

16. عاطف رباع- يطا جنوب الخليل

17. أيوب العصا- العيسوية- القدس

18. حافظ درباس- العيسوية- القدس

19.ايوب الهندي - العيسوية- القدس

20. محمد نمر درباس- العيسوية- القدس

21. صالح نعيم محيسن - العيسوية- القدس

22. محمود غريب - العيسوية- القدس

23. عدنان عرامين- القدس

24. محمد زيدان- القدس

25. أمين فتحي حمدان- عناتا- القدس

26. طارق كيالة- مخيم شعفاط- القدس

27. ضياء فقهاء- طولكرم

28. صدام علي عياد عوض- بيت أمر شمال الخليل

29. تيسير خالد بريغيث- بيت أمر شمال الخليل