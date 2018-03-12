الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم الاثنين، لتتجاوز معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس مشمساً، بارداً نسبياً صباحاً، لطيفاً وربيعياً جميلاً خلال ساعات النهار، بارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر غالباً هادئ.

وفي يوم غد الثلاثاء، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتلامس 20 مئوية في القدس الشريف، ويكون الطقس مشمساً ومائلاً للدفء خلال ساعات النهار، مائلاً للبرودة صباحاً وليلاً، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية وشمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم بعد غدٍ الأربعاء، تستمر الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس لطيفاً في الجبال ومائلاً للدفء في بقية المناطق نهاراً، بارداً نسبياً ليلاً، وتكون السماء ما بين صافية وغائمة جزئياً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس المقبل، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرارها فوق معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، بارداً نسبياً صباحاً وبارداً ليلاً، لطيفاً خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجُمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائماً جزئياً ومائلاً للبرودة فوق الجبال العالية، لطيفاً في بقية المناطق، ويحتمل تساقط أمطار خفيفة في شمال البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.