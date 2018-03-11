الى عشاق القهوة… هذه هي الكميات اليومية التي يجب الإلتزام بها!

عدّ القهوة من الأساسيات التي يحرص عدد كبير منا في الحصول عليها بصورة دورية، لا سيما خلال فترات الصباح، وذلك لأنها تمتاز بتأثير منبه وتعمل على رفع مستوى التركيز والانتباه، وهي بالتالي تمنح النشاط الضروري لخوض يوم شاق وجديد، إضافة الى تأثيرها الإيجابي على الصحة نظراً لغناها بمضادات الأكسدة، التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي.

ما هي كمية القهوة الصحيّة التي من الممكن تناولها يومياً؟

إن شرب القهوة يومياً وبصورة متكررة هو عادة بديهية عند الكثيرين، إلا أنه لا بد من الإعتدال في شربها لتفادي الوصول الى حالات الإدمان عليها، وذلك وفق الكميات المحددة التالية: –

إن الكمية الصحية من الكافيين يوميا تبلغ 400 ملليجرام يومياً أي ما يعادل 5 فناجين تقريباً – الجرعة اليومية التي تصل الى حوالي 200 ملليجرام وليس أكثر تعد آمنة بالنسبة للحوامل والمرضعات الفوائد الصحية لشرب القهوة بإعتدال إن شرب القهوة بكميات محددة يؤثر إيجاباً على الجسم.

ومن فوائد القهوة:

– تحسين مستوى الكوليسترول فى الدم لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة

– مادة الكافيين تعمل كمنبه قوي للعقل

–تحتوي القهوة على مادة تحمي من الإصابة بالسرطان وتليف الكبد لأنها تساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية ومواجهة تليف خلايا الكبد

– الكافيين في القهوة يزيد من حرق الدهون في الجسم ويحسّن معدلات الأيض.

الإفراط في تناول القهوة يسبب لكم هذه المخاطر الصحيّة! القهوة من المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين بشكل كبير، وإن الإفراط في تناولها يؤدي الى العديد من الآثار السلبية، ومن أبرزها:

– التأثير على الجهاز العصبي ما يؤدي إلى الشعور بالقلق والعصبية والأرق

– كثرة القهوة تسبب حدوث خلل فى توزيع الدهون بالجسم وتزيد السمنة، وذلك لأنها تعطي شعوراً مزيفاً

– الكافيين يؤدي الى الإصابة بهشاشة العظام لأنه يعمل على تحليل الكالسيوم وخروجه مع البول وإعاقة امتصاصه بالعظام – كميات الكافيين العالية تؤثر بصورة سلبية على البشرة لأنها لا تساعد على التأكسد وتؤثر سلباً على الدورة الدموية وتؤدي الى زيادة الهالات السوداء تحت العين