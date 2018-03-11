الشيخ خضر عدنان: اعتقال رئيس مجلس طلبة بيرزيت عربدة احتلالية

قال القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، الأسير الشيخ خضر عدنان إن اعتقال الاحتلال لرئيس مجلس طلبة بير زيت داخل حرم الجامعة سابقة تستوجب موقفا وردة فعل فلسطينية بحجم الجريمة الاحتلالية.

و أوضح الشيخ عدنان في رسالة له من معتقل مجدو، بأن قيام المستعربين باعتقال رئيس مجلس طلبة بير زيت من داخل الحرم عربدة في وضح النهار، تستوجب حراكا طلابيا من كافة جامعات ومعاهد ومدارس ارضنا المحتلة.

و طالب عدنان الحركات الطلابية في الجامعات بالدول العربية والاسلامية وكل من يرفض الاحتلال للوقوف على جريمته للاقتحام المسلح لحرم جامعة بير زيت.

كما دعا لاجتماع عاجل لمجلس الطلبة في جامعتنا واتحاد الجامعات والمعاهد الفلسطينية ونقابات العاملين.