غزة: المعلمة مكي تواصل ابتكار برامج ابداعية لتعليم الرياضيات

بعد نجاحها في تطبيق مبادرة "أغني أتعلم الرياضيات" العام الماضي، بدأت المعلمة ألفت مكي من قطاع غزة بتطبيق مبادرة "أفرح و أمرح مع الرياضيات"، و ذلك في محاولة منها لكسر حواجز الخوف من المادة.

و وفقاً للمعلمة مكي، فلا تزال مادة الرياضيات تمثل السبب الأكبر في حالة الخوف و القلق لدى الكثير من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، و أن هذا هو السبب الذي دفعها للتفكير في طرق ابداعية لإبعاد الخوف عن هؤلاء الطلاب، فكانت مبادرة أغني لأتعلم الرياضيات" العام الماضي، و تطورت الى ألعاب متنوعة تحت عنوان "ألعب لأتعلم الرياضيات" في هذا العام.

مكي أوضحت لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنها قامت بإعداد عدد من الألعاب منها لعبة "نط الحبل" و تم توظيفها في درس مضاعفات العدد للصف الرابع، كما تم توظيف لعبة "حاكم و جلاد" في بعض الدروس، حيث تعتمد الفكرة على قيام مجموعة من الطالبات بتمثيل دور الحاكم والقاضي واللص والجلاد، حيث يقوم القاضي بالبحث عن اللص ويعرض عليه سؤالا لو اجابه اجابة صحيحة ينجو من الحكم.

كما أشارت الى أنها قامت بإعداد لعبة "البطاقات المروحية " و تدور الفكرة حول المروحة وتحمل معها بطاقات عليها اسئلة وكل جناح يختار سؤال وتتم الإجابة عليه حتى تنتهي البطاقات وتتفكك المروحة.

و أوضحت أن الأهم في الموضوع أن الطالبات بدأت تنقل هذه الأفكار الى طالبات أخريات في مدارس أخرى، كما تقوم معلمات باستخدام تلك الألعاب في موضوعات أخرى مثل العلوم و التربية الدينية، و مواد أخرى.

و لفتت الى أن هذه المبادرة لاقت إعجاب الأهالي، بل إن الكثير من الأمهات يأتين و يحضرن حصص دراسية لتعلم هذه الألعاب، لكي يطبقونها مع ابنائهم في البيت، كما أن هناك تحسن ملحوظ طرأ على مستويات بعض الطالبات من ذوات التحصيل المنخفض بعد تطبيق تلك الألعاب.

و نوهت الى أنها تقوم بنشر تسجيلات لتلك الألعاب عبر قناتها على اليوتيوب و صفحة المبادرة" أغني لأتعلم الرياضيات"، حتى تعم الفائدة على الجميع، و كي يتسنى للمهتمين أن يحصلوا عليها و يقوموا بتطبيقها وقتما يشاؤون و أينما وجدوا.

فيديو لإحدى العاب تعلم الرياضيات