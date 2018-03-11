تكريم عائلة الشهيدة راشيل كوري

أقيم تكريم لعائلة الناشطة الحقوقية الشهيدة راشيل كوري، و ذلك خلال الحفل الافتتاحي للملتقى الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين، الذي يقام اليوم الاحد في منطقة الجية جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وتحدث بالمناسبة والدة الشهيدة كوري التي شكرت الذي يكرمون اليوم راشيل، وأسفت "لاستمرار الوضع السيء في قطاع غزة". واكدت انها "لن توفر جهدا لتحسين الاوضاع في قطاع غزة".

وراشيل كوري هي ناشطة أميركية (عضو في حركة التضامن العالمية) من مواليد 10 نيسان/أبريل 1979 وقد قتلت بتاريخ 16 آذار/مارس 2003 بطريقة وحشية على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي عند محاولتها إيقاف جرافة عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية كانت تقوم بهدم مبان مدنية لفلسطينيين في مدينة رفح في قطاع غزة.