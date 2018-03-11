مصادر: مقترح تم تداوله في القاهرة مع حماس لتعيين فياض رئيساً للتشريعي

كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع حركة حماس الأخير في القاهرة، والتي امتد إلى قرابة الثلاثة أسابيع، وتم استدعاء كافة أعضاء المكتب السياسي إلى القاهرة، من أجل مناقشة عدد من الملفات، أبرزها، مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

وأشارت المصادر إلى أنه تم مناقشة عدة سيناريوهات، أهمها ما يعرف بالخطة "ب"، والتي طلب من حماس أن تتنازل فيها عن رئاسة المجلس التشريعي لرئيس كتلة الطريق الثلاث البرلمانية "سلام فياض"، لسد الفراغ القانوني، في حال غياب الرئيس عن المشهد السياسي لأي سبب من الأسباب.

وأوضحت أن الحركة بالفعل استدعت كافة أعضاء المكتب السياسي من الخارج، وعقدت اجتماعات متتالية في القاهرة لمناقشة الأمر، وأبلغت مصر أن الاقتراح لم يحظ بقبول الجميع.

في ذات السياق، أكد مصدر مقرب من دحلان أن الخطة كانت مقترحة من قبل النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، والذي يراهن بين الحين والآخر على محاولته اقتحام المشهد السياسي عبر حليفه "فياض"، الذي يحظى بقبول لدى الأطراف الدولية.

المصادر نفسها أشارت أن الخطة تتضمن عقد المجلس التشريعي باجتماع ثلثي النوّاب ما يعني تجاوز ضرورة ان يكون من يدعو للاجتماع وانتخاب هيئة المجلس ورئاسته هو الرئيس. كما كان من ضمن المقترحات إمكانية اتخاذ قرارات ومناقشة قوانين بعد اجتماع ثلثي الاعضاء.

ويركن دحلان إلى أكثر من 15 نائباً في كتلة فتح البرلمانية ولا يتم دعوتهم لاجتماع كتلة فتح بالمجلس التشريعي التي يرأسها عزام الاحمد.

النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة، عقب على المصادر، بأنه لم يسمعها من قبل.

وأكد في تصريحات لـ "فلسطين اليوم"، أن التجربة السابقة التي حدث فيها فراغ رئاسي عقب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بإحالة الأمر للمجلس التشريعي كانت تجربة فريدة وشهد العالم لها بنزاهة الإجراءات والعملية الديمقراطية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من التجربة السابقة، والتأكيد على المجلس التشريعي لحل الموضوع، بعيداً عن التعقيدات والأقاويل التي طرأت.