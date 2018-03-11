الاونروا: عدم تقديم المساهمات المالية يضعنا في خطر حقيقي

قال ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا، اليوم الأحد، أن خدمات الأونروا ستواجه خطرا في حال لم يتم سد العجز المالي مع حلول شهر مايو/ أيار المقبل.

ولفت شمالي في لقاء صحفي، إلى أن بعض الدول حتى الآن لم تقدم مساهماتها المالية ما سيؤثر على الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا ويضعها في خطر حقيقي. مشيرا إلى أن عدم تمويل تلك الدول للوكالة جاء تزامنا مع القرار الأميركي بتقليص مساهمتها.

ولفت إلى أن الأونروا لديها القدرة على المضي بخدماتها حتى نهاية العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أنه لم يتخذ أي قرار بإغلاق أي مؤسسة حتى الآن.

وأكد وقف عقود البطالة بسبب عدم توفر الأموال، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات من أجل مواصلة تقديم المساعدات للاجئين حتى يونيو/ حزيران المقبل.