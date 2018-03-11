ماذا فعل ابن سلمان مع مراسل "الجزيرة" عندما سأله عن حرب اليمن

تعرض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لموقف غريب، عندما سأله مراسل قناة الجزيرة القطرية باللغة الإنجليزية، عن الحرب في اليمن.

ووجه مراسل الجزيرة باللغة الإنجليزية جمال الشيال سؤالا للأمير محمد بن سلمان قائلاً: "متي تتوقفون عن تفجير المدنيين في اليمن يا أمير محمد"، إلا أن ولي العهد السعودي سار في طريقه لمدخل رئاسة الوزراء البريطانية دون الرد على السؤال.

وقال مراسل الجزيرة، إن هذه هي المسافة المسموحة للإعلاميين بالتواجد أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: "الزيارة مخططة بين بريطانيا والسعودية، وأن بريطانيا لا تريد أن يكون هناك درجة واضحة من القرب مع الإعلاميين، وأنه ليس هناك مؤتمر صحفي سيتم إجراؤه بهذا الشأن".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اختتم مساء أمس الجمعه، زيارته للمملكة المتحدة والتي استمرت ثلاثة أيام.