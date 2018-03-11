هذه هي الأطعمة التي تضمنتها مأدبة "ماي" لابن سلمان

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن قائمة الأطعمة التي تضمنتها مأدبة عشاء أقامتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قبل أيام.

وقالت الصحيفة، إن قائمة الأطعمة، ضمت سمك "الهلبوت"، مع الخيار والفجل والليمون، إضافة إلى أضلاع الضأن مع مرق كتف الضأن والبطاطس.

وبعد الانتهاء من العشاء، تم تقديم حلوى "التشيز كيك"، وحلوى أخرى بنكهة الزنجبيل.

وكانت تيريزا ماي، قدمت هدية غير متوقعة لمحمد بن سلمان، وهي رسم لشجرة عائلة آل سعود.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن محمد بن سلمان، وجه برقية شكر لتيريزا ماي، بعد مغادرته لندن.

وجاء في البرقية: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف: "لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها، وإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي بين بلدينا، العزم على المضي قدما في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".