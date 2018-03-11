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ماركا: دليل جديد على اقتراب غريزمان من برشلونة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:21 - 11 مارس 2018
غريزمان نجم نادي اتلتيكو مدريد الاسباني غريزمان نجم نادي اتلتيكو مدريد الاسباني
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أكدت صحيفة "ماركا" أن الفرنسي أنطوان غريزمان وزوجته بدءا عملية البحث عن منزل في برشلونة، وسط ارتفاع وتيرة إشاعات انتقال اللاعب لصفوف الفريق الكتالوني الصيف المقبل.

وراجت أنباء عدة عن قرب رحيل غريزمان من ناديه الحالي أتلتيكو مدريد إلى صفوف العملاق الكتالوني الصيف المقبل، قبل أن يأتي خبر البحث عن منزل جديد في برشلونة ليعزز احتمالية الانتقال.

وأفاد "راديو كتالونيا" أن زوجة غريزمان زارت وكالة عقارات في برشلونة، سعيا في إيجاد منزل مناسب في المدينة.

كما أضاف المصدر الكتالوني أن زوجة غريزمان قامت بالفعل بزيارة بلدة كاستيلديفيلز، التي يقيم فيها عدد من نجوم برشلونة مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز والبرازيلي فيليب كوتينيو، قبل أن تزور حي بيدرالبيس وسط المدينة، الذي يسكن به عدد آخر من لاعبي الفريق.

ويقيم غريزمان وزوجته حاليا في منطقة ألاركون القريبة من العاصمة مدريد.

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