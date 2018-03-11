سرايا القدس تودع شهيد الإعداد "ابراهيم فرحات" بجنازة مهيبة

في موكب جنائزي مُهيب، ودّعت جماهير غفيرة من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد المجاهد "ابراهيم فتحي فرحات"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال، الذي استشهد أثناء الإعداد والتجهيز.

وانطلق موكب التشييع من مسجد الشهيد عز الدين القسام بمشروع بيت لاهيا وصولاً إلى مقبرة بيت لاهيا، بمشاركة قادة وعناصر حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس، وأبناء شعبنا.

وزفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهيدها المجاهد/ ابراهيم فرحات الذي استشهد أثناء الإعداد والتجهيز، مؤكدةً أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين الحبيبة.

والجدير ذكره أن الشهيد ابراهيم فرحات من مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى على درب الجهاد والمقاومة، مساء أمس السبت 22 جمادي الآخرة 1439 هـ الموافق 2018/3/10 م، أثناء الإعداد والتجهيز.

































