بالفيديو: أفعى تبتلع غزالة أمريكية كاملة

استطاعت أفعى طولها حوال 4 أمتار من ابتلاع غزالة كاملة بداخلها في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويسعى الباحثون للتعرف على تفاصيل ابتلاع الأفعى المروفة بـ"الثعبان البورمي" لغزالة كاملة، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ويمكن لـ"الثعبان البورمي" أن ينمو ليصل طوله إلى أكثر من 7 أمتار، ويخشى الباحثون من أن يكون لهذا الثعبان تأثيرا على صحة العديد من الكائنات البرية في ولاية فلوريدا خاصة حيوان الفهد.

وفي عام 2015 تم ضبط ثعبان بورمي عملاق في الحديقة الوطنية في ولاية فلوريدا يعتقد أنه واحدة من أضخم الثعابين من هذا النوع.