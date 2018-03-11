الاحتلال يحكم على 8 معتقلين بالسجن الفعلي وغرامات مالية

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن محكمتي الاحتلال في "عوفر" و"سالم" أصدرتا أحكاما بالسجن الفعلي على ثمانية معتقلين وذلك لفترات متفاوتة، كما فرضت عليهم غرامات مالية، تراوحت قيمتها بين (2000-4000) شيقل.

وبين نادي الأسير، في بيان، اليوم الاحد، أن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت حُكما بالسجن الفعلي لمدة (26) شهرا، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة (4000) شيقل، بحق المعتقل صابر العبيات، كما حكمت على المعتقل وائل رياض ادعيس لمدة (24) شهرا، وغرامة مالية بقيمة (4000) شيقل.

كما أصدرت أحكاما على كل من: قصي عمر صبيح لمدة (15) شهرا وغرامة مالية بقيمة (2000) شيقل، وعمر موسى قوار لمدة (11) شهرا، وغرامة بقيمة (3000) شيقل، وشريف تيم لمدة عشرة أشهر، وغرامة بقيمة (2000) شيقل، ومحمد نعمان جبرين لمدة سبعة أشهر، وغرامة بقيمة (2000) شيقل.

وفي السياق، أصدرت المحكمة العسكرية في "سالم" أحكاما بالسجن الفعلي على معتقلين، وهما: حسن طارق صبري وذلك لمدة تسعة أشهر، وغرامة بقيمة (2000) شيقل، وحذيفة ابو بشارة لمدة عشرة أشهر، و(3000) شيقل غرامة مالية.