أبو سمهدانة يدعو لتظافر الجهود للتخفيف من ازمة المياه في غزة

دعا الدكتور عبد الله ابو سمهدانة محافظ المنطقة الوسطى المجتمع الدولي إلى تركيز الجهود من اجل التخفيف من ازمة المياه التي يعاني منها مليوني انسان في قطاع غزة، وإنقاذ القطاع من الوضع المائي الكارثي الذي يتعرض له .

وقال ابو سمهدانة خلال تفقده اعمال التوسعة الجارية لمحطة التحلية في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى, إن واقع المياه في غزة يتطلب تركيزاً مضاعفاً لوضع حد لهذه الازمة المتفاقمة خصوصاً في ظل التقارير الدولية التي تشير إلى انعدام المياه الصالحة للشرب في غزة .

وبدأت اعمال التوسعة في المحطة المذكورة منذ ثمانية عشر شهر تنتهي تجريباً في اغسطس المقبل على أن يتم تشغيلها رسمياً في نوفمبر من العام القادم, بطاقة انتاجية 6000 كوب بدلاً من 2600 كوب قبل التوسعة . وبلغت تكلفة مشروع توسعة المحطة 18 مليون دولار وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية وتشمل ايضاً محطة للطاقة البديلة لتشغيل المحطة في ظل ازمة الكهرباء .

وفيما يتعلق بمحطة المياه المركزية, شدد ابو سمهدانة على ان الحكومة الفلسطينية الوطني تبدل جهوداً جبارة لتوفير التمويل اللازم لمحطة التحلية المركزية والتي ستقام على شاطىء البحر جنوب مدينة دير البلح, واصفاً مشروع المحطة المركزية بالمشروع الاستراتيجي الذي سيوصل المياه الصالحة للشرب لكل بيت في القطاع من رفح جنوباً وحتى بيت لاهيا شمالاً .

وقال ابو سمهدانة, إننا نعلق آمالاً عريضة على مؤتمر المانحين المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل في العشرين من الشهر المقبل والمخصص لحشد التمويل اللازم لتنفيذ مشروع المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في غزة بكلفة نحو 650 مليون دولار, معتبراً أن تنفيذ مشروع المحطة المركزية والذي سيستغرق ثلاث سنوات في حال تم البدء بتنفيذه عام 2018, سيتمكن من انقاد الوضع المائي في قطاع غزة والذي يتعرض لكارثة غير مسبوقة مع مرور الايام في ظل انعدام المياه الصالحة للشرب .





