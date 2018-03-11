اتحاد خانيونس يفرض التعادل على الشباب ويؤجل حسم اللقب

اضطر فريق شباب خانيونس لتأجيل حسم لقب دوري الوطنية موبايل الممتازة في قطاع غزة بعدما أخفق في تحقيق الفوز على جاره اتحاد خانيونس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي والتي أقيمت أمس السبت، على ملعب الشهيد محمد الدرة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري.

الفريقان لم يتمكنا من الوصول لشباك الآخر، ليرفع شباب خانيونس رصيده إلى (42) نقطة في الصدارة، فيما رفع اتحاد خانيونس رصيده إلى (19) نقطة في المركز العاشر.

تفاصيل المباراة

الشوط الأول

المباراة بمجملها جاءت ضعيفة المستوى من الفريقين رغم أهميتها لهما لا سيما في ظل سعيهما لتحقيق هدفيهما من نقاط المباراة بحيث كانت النقاط الثلاث كفيلة لتتويج شباب خانيونس باللقب من جهة، وتعتبر جرعة شفاء لاتحاد خانيونس في رحلة صراع الهبوط.

انحصرت الكرة في وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول في وقت غابت الفرص الحقيقية على المرميين وتبادل الفريقان الأفضلية النسبية في غياب واضح للكثافة الهجومية من الفريقين.

ولم يرق أداء الفريقين لحجم وأهمية المباراة بحيث اكتفيا بتبادل الكرة مع بعض المحاولات الهجومية الخجولة على المرميين لكن دون أي خطورة أو مشاهدة أي فرصة محققة لتسجيل أهداف لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.

الشوط الثاني

لم يتغير حال الأداء في المباراة في شوط المدربين واستمر ظهور الفريقين بأداء فني متواضع مع التماسك الدفاعي في المناطق الخلفية دون الاندفاع نحو الهجوم وهذا ما جعل الفريقان يتبادلان الكرة في وسط الملعب بشكل كبير ومستمر.

تصاعدت وتيرة الأداء قليلاً بعدما بدأت خطورة هجمات اتحاد خانيونس تزداد على مرمى النشامى، حيث كان أن يُسجل من بعض الفرص، لكن رعونة المهاجمين تسببت في إهدارها، فيما لم يظهر شباب خانيونس في أي فرصة محققة للتسجيل.

تسلل خبر نتيجة تقدم خدمات رفح على القادسية في المباراة الأخرى للاعبي شباب خانيونس داخل الملعب ما جعلهم يتسارعون في تنفيذ بعض الهجمات لكنها لم تحمل أي خطورة على مرمى الاتحاد الذي كاد أن يسجل لكن شباك الفريقين بقيت نظيفة حتى صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.