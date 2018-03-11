مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد نضال موسى

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، والهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" الحاج نبيل أحمد علي موسى "أبو أيمن"، والد الشهيد نضال موسى.

وقالت مهجة القدس في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه: "إن الحاج موسى وافته المنية مساء أمس السبت الموافق 10/03/2018م في حي الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، عن عمر يناهز (70) عامًا قضاها طائعا لله صابرا محتسبا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يُذكر أن الشهيد المجاهد "نضال موسى" ارتقى إلى علياء المجد والخلود بتاريخ 08/06/2006م، برفقة الشهداء "جمال أبو سمهدانة" القائد العام لألوية الناصر صلاح الدين، والمجاهدين "أحمد أبو ستة" و"محمد عسلية"، في قصف جوي صهيوني استهدفهم بمدينة رفح أثناء التجهيز والإعداد لعملية استشهادية ضد العدو الصهيوني.