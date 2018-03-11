الجيش المصري يعلن مقتل 16 مسلحاً خلال الأيام الأربعة الماضية بسيناء

أعلن الجيش المصري مقتل 16 مسلحاً، والعثور على 34 صاروخاً إلى جانب مقتل عسكريين اثنين، على مدار الأيام الأربعة الماضية، خلال عملية “سيناء 2018″، التي انطلقت في التاسع من شهر فبراير الماضي.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي في بيانه الخامس عشر اليوم الأحد، إن العمليات أسفرت عن القضاء على 16 مسلحاً بينهم 12 خلال تبادل إطلاق النيران، الى جانب القبض على 3 من القيادات المسلحة.

وأضاف العقيد الرفاعي ان القوات نجحت في ضبط ” مخزن تحت الأرض برفح عثر بداخله على 34 صاروخا و4 دانات أر بي جي”، إلى جانب ضبط وتدمير مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة بمدينة الشيخ زويد. وتابع انه تم رصد وتدمير 5 سيارات دفع رباعي خلال محاولتها التسلل داخل الأراضي المصرية من الاتجاه الغربي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر إنه يعطي الجيش ووزارة الداخلية مهلة ثلاثة أشهر لتأمين شمال سيناء حيث قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات للمسلحين خلال السنوات الماضية.