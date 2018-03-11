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منع شرطة الاحتلال من التحقيق مع الجنود في جرائم جنائية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:12 - 11 مارس 2018
جنود الاحتلال ينكلون بمواطن جنود الاحتلال ينكلون بمواطن
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ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره بمنع الشرطة الإسرائيلية في الضفة المحتلة من التحقيق في الشبهات المتعلقة بجرائم جنائية يرتكبها الجنود في الضفة المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو أمر بتحويل أفراد وضباط شرطة الحدود للتحقيق معهم في الشرطة العسكرية، مشيرةً إلى أن لجنة خاصة تحقق في تلك الجرائم التي يرتكبها الجنود والضباط خلال اقتحاماتهم في الضفة المحتلة.

وأشارت إلى أن تلك الجرائم تتعلق غالبيتها العظمى بالسكان المدنيين الفلسطينيين، وليس اليهود.

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