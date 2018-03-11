جنود الاحتلال يطلقون النار تجاه المزارعين شرق خانيونس

أطلق جنود الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأحد، النار تجاه المزارعين شرق بلدة عبسان في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لبلدة عبسان فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مجموعة من المزارعين، قائلاً: "لم نبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في صفوف المزارعين".

ومن الجدير ذكره أن جنود الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المزارع محمد عطا عبد المولى ابو جامع (59 عاما) شرق خانيونس بتاريخ (3/3/2018) مما أدى لاستشهاده بعد ساعات من وصوله المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما يستهدف جنود الاحتلال بشكل يومي المزارعين قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة دون أن يشكل المزارع أدنى خطر على جنود الاحتلال.