إنقاذ نحو 250 مهاجرا قبالة ليبيا

أنقذ ما لا يقل عن 252 مهاجرا غير شرعي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا، مغتنمين تحسن الأحوال الجوية، أمس السبت، من قبل حرس السواحل الليبيين خلال عمليتين منفصلتين، وفقا للبحرية الليبية.

وأكد النقيب بحار رامي الهادي غميض، انقاذ 140 مهاجرا بينهم 14 امرأة وأربعة أطفال كانوا على قارب "فوق مدينة الزاوية على مسافة 16 ميلا"، مضيفا أنهم نقلوا إلى قاعدة بحرية في طرابلس، قبل تسليمهم إلى مركز إيواء.

أما العملية الثانية، فقد تمت على بعد 30 ميلا بحريا من منطقة القره بوللي، الواقعة على بعد 60 كلم شمال طرابلس، واستهدفت "انقاذ 112 مهاجرا غير شرعي، بينهم 30 امرأة وثلاثة أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي"، حسبما أفاد العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية.

وأوضح المصدر ذاته أن المهاجرين وهم "من جنسيات أفريقية مختلفة، تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية- مركز إيواء تاجوراء" البلدة الواقعة 30 كلم شرق العاصمة.