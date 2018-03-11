الاحتلال يُصادر كاميرات مراقبة من نابلس ويعتقل مواطنين من أريحا

داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد، حي المساكن الشعبية بنابلس بالضفة المحتلة، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة من عدة محال في الشارع الرئيس.

وأفاد شهود عيان، أن دوريات الاحتلال اقتحمت الحي بعد منتصف الليلة وداهمت محال ومنشئات تجارية وصادرت كاميرات مراقبة، علماً بأنها داهمت محلات أخرى خلال اليومين الفائتين في المنطقة الشرقية من نابلس.

وداهمت قوة للاحتلال مخيم عين سلطان في اريحا واعتقلت كلا من: كرم ناصر فواز عايد و معين عكيلة و عميد اكتفي اضافة الى حمزة جمال هديب. وادعى الاحتلال انه اعتقل ثلاثة شبّان قبل إلقائهم زجاجات حارقة على "شارع 90" قرب مدينة أريحا.

واقتحمت أيضاً منطقة سنجر بمدينة دورا جنوب الخليل وداهمت عدداً من المحال التجارية .

وصادرت قوة للاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة في حي البالوع ببيتونيا غرب رام الله عقب اقتحامها الحي.