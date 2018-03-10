سرايا القدس تزف شهيد الإعداد والتجهيز إبراهيم فرحات

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، الشهيد إبراهيم فتحي فرحات، الذي ارتقى أثناء الإعداد والتجهيز.

وقالت السرايا في بيان صحفي، إن الشهيد فرحات (29 عاماً) ارتقى أثناء الإعداد والتجهيز، مؤكدةً أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة.

وكانت المصادر الطبية أفادت باستشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين بانفجار عرضي وقع شمال قطاع غزة.

نص البيان:

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تزف المجاهد إبراهيم فرحات الذي استشهد أثناء الإعداد والتجهيز

بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها المجاهد: "إبراهيم فتحي إبراهيم فرحات" 29 عاماً، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى على درب الجهاد والمقاومة في ميدان الشرف والعزة والكبرياء مساء اليوم السبت 22 جمادي الآخرة 1439 هـ الموافق 2018/3/10 م، أثناء الإعداد والتجهيز.

إننا في سرايا القدس إذ نزف شهيدنا المجاهد، لنؤكد على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 22 جمادي الآخرة 1439 هـ

الموافق 2018/3/10م