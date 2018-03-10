بعد موقعة الريال.. باريس سان جرمان يعود بقوة

عاد باريس سان جرمان إلى عمله المعتاد في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد وداع دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني الأسبوع الماضي بفوزه 5- صفر على ميتز متذيل الترتيب ووسع صدارته إلى 14 نقطة.

وأحرز المدافع البلجيكي توماس مونييه الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، ثم هز كريستوفر نكونكو (20 عاما) الشباك مرتين متتاليتين ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في مشاركته مرتين ضمن التشكيلة الأساسية هذا الموسم.

وأضاف كيليان مبابي مهاجم فرنسا الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يختتم القائد تياغو سيلفا الأهداف بضربة رأس إثر ركلة ركنية في الدقيقة 82.

وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد المدرب أوناي إيمري عند الإعلان عن اسمه قبل انطلاق المباراة، حيث عبرت عن غضبها بعد وداع دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي من دور الستة عشر تحت قيادة المدرب الإسباني.

لكن الجماهير ملأت مدرجات استاد بارك دي برينس رغم مواجهة ميتز متذيل الترتيب.

ويتصدر باريس سان جرمان المسابقة برصيد 77 نقطة من 29 مباراة متقدما بفارق 14 نقطة عن موناكو حامل اللقب، الذي فاز 3-1 على مستضيفه ستراسبورغ، الجمعة، فيما يتذيل ميتز الترتيب برصيد 20 نقطة متأخرا بـ9 نقاط عن الأمان.