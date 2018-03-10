الجزائري محرز يقود ليستر للفوز على بروميتش ألبيون

قدم الجزائري رياض محرز أداء ساحرا ليقود ليستر سيتي لقلب تأخره بهدف إلى فوز 4-1 على مستضيفه وست بروميتش ألبيون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وبدأ صاحب الأرض المباراة بشكل رائع عندما منحه المهاجم سالومون روندون التقدم بلمسه مباشرة في الدقيقة الثامنة.

لكن التقدم لم يدم سوى 13 دقيقة، إذ أدرك جيمي فاردي التعادل لليستر بتسديدة مباشرة رائعة بعد تمريرة طويلة مذهلة من محرز ليسجل هدفه 14 في الدوري هذا الموسم.

وحول محرز تمريرة من البديل كليشي إيهيناتشو داخل المرمى ليمنح ليستر التقدم بعد مرور ساعة.

وأحرز إيهيناتشو هدفا بضربة رأس في لدقيقة 76 ليجعل النتيجة 3-1 لتبدأ جماهير صاحب الأرض في مغادرة الاستاد.

وأكمل فيسنتي إيبورا يوما سيئا آخر لوست بروميتش المتعثر بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبقي وست بروميتش في المركز الأخير متأخرا بـ8 نقاط عن الأمان، فيما يملك ليستر 40 نقطة في المركز الثامن.

ويحل وست بروميتش ضيفا على بورنموث يوم 17 مارس، بينما يخرج ليستر لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم 31 مارس.