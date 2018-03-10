بايرن ميونخ يمطر شباك هامبورغ بسداسية

دك فريق بايرن ميونيخ شباك ضيفه هامبورغ بسداسية، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الفرنسي فرانك ريبيري هدف التقدم للعملاق البافاري مبكرا، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية، عندما أرسل الكرة في الشباك الخالية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مراوغته لحارس مرمى الخصم.

وضاعف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 12، بتسديدة رأسية في الزاوية اليمنى، بعد تمريرة عرضية من الجهة نفسها.

وعاد ليفا، بعد 5 دقائق فقط، وأضاف الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليمنى.

وعزز الهولندي الطائر آريين روبن تقدم الفريق البافاري، بتسجيله الهدف الرابع، عند الدقيقة 55، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى القريبة.

وعاد فرانك ريبيري، عند الدقيقة 81، ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والخامس لأصحاب الأرض، بمجهود فردي رائع.

واختتم روبرت ليفاندوفسكي مهرجان الأهداف، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، بتسجيله الهدف الشخصي الثالث له "هاتريك" والسادس للعملاق البافاري، من ضربة جزاء، ليعوض بذلك ركلة جزاء أهدرها قبل أربع دقائق من ذلك.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده بعد هذا الفوز، إلى 66 نقطة، في صدارة ترتيب البوندسليغا، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الدفاع عن لقب بطل الدوري.

في المقابل، يهدد هامبورغ شبح الهبوط إلى دوري المظاليم، إذ يشغل المركز السابع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، برصيد 18 نقطة.