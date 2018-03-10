بركان "جيمس بوند" يثير الرعب في اليابان

أصدرت السلطات اليابانية تحذيراتها، السبت، للسكان من خطر تساقط صخور كبيرة لمسافة 4 كلم، من البركان الذي يعرف بـ"جيمس بوند" الثائر في جزيرة كيوشو.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد، قائلة إنه من المتوقع أن تصل الصخور إلى دائرة نصف قطرها 4 كلم حول البركان.

ويقع بركان شينمويداكي في منطقة ريفية على بعد 985 كلم من طوكيو في جزيرة كيوشو الرئيسية بأقصى جنوب اليابان، وكان قد ظهر في أحد أفلام جيمس بوند في الستينات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الدخان والرماد تصاعد 3650 مترا فوق فوهة البركان في أقوى ثوران له منذ 7 سنوات.

ورصدت الهيئة سيلا من الحمم، يتدفق من فوهة البركان، الواقع على ارتفاع 1421 مترا، على الحدود بين إقليمي كاجوشيما وميازاكي.

وأبقت الوكالة على تحذير عند المستوى 3 على مقياس خاص بالبراكين من 5 درجات، محذرة من إمكانية أن تتعرض المناطق الواقعة داخل نطاق 3 كلم من الفوهة، لتدفق الأحجار والصخور البركانية والرماد والغازات والحمم.

وفي اليابان زهاء 110 براكين نشطة تراقب الأجهزة المختصة 47 منها على مدار الساعة، فيما يقول الخبراء إن النشاط البركاني لـ"جيمس بوند" يمكن أن يستمر لأشهر عدة.

يذكر أن اليابان شهدت في سبتمبر 2014 مقتل 63 شخصا بسبب ثوران بركان جبل أونتاكي، وهو أكبر عدد قتلى يسقط نتيجة نشاط بركاني باليابان منذ ما يقرب من 90 عاما.