مسيرة بالدراجات الهوائية دعما لفلسطين في هولندا

انطلقت اليوم السبت مسيرة بالدراجات الهوائية، من ساحة البرلمان الهولندي، لتجوب شوارع المدينة باتجاه محكمة العدل الدولية، ثم العودة الى ساحة البرلمان الهولندي.

وقام بتنظيم المسيرة كل من (BDS) و(DOCP)، وقد ألقيت كلمات، طالبت بمقاطعة الاحتلال، ورفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، ورفض قرار ترامب بإعلان مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، مؤكدة على ضرورة اعتراف الحكومة الهولندية بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

شاركت في المسيرة حركة "فتح" اقليم هولندا والجالية الفلسطينية، كذلك المؤسسات المناصرة للقضية الفلسطينية.

يذكر انه سيتم تنظيم مسيرة مثيلة في ايطاليا.









